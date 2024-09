Freebox Ultra, Pop et mini 4K : un service de streaming spécial football débarque gratuitement sur Pluto TV

Les amateurs de ballon rond sont servis avec les dernières arrivées sur la plateforme d’AVOD Pluto TV.

Réalité ou fiction, vous avez le choix du football qui vous fait envie. En plus du lancement de la chaîne Olive et Tom la semaine dernière, c’est désormais les contenus de Fifa+ qui sont diffusés via une chaîne dédiée sur Pluto TV.

Fifa+ est une plateforme de streaming gratuite dédiée aux grands moments du football et la chaîne entend proposer les meilleurs contenus. Vous pourrez ainsi retrouver une sélection allant des moments légendaires aux matchs inoubliables, en passant par les histoires captivantes qui se cachent derrière les exploits des plus grandes stars. Si la plateforme dispose de ses propres solutions de diffusion, cela pourra avoir le mérite de pouvoir zapper facilement entre votre série préférée et des instants mythiques de football.

Facile d’accès, sans aucune contrainte d’inscription, la plateforme propose des centaines de chaînes FAST sélectionnées par Pluto TV à travers le globe et plus d’une centaine en France. Ces dernières offrent une vaste gamme de contenus couvrant tous les genres (cinéma, séries, humour, téléréalité, crime/investigation, télévision classique, jeux télévisés, jeux vidéo et animés, musique, jeunesse, etc.), sans oublier qu’une section “à la demande” existe pour retrouver plus de 1000 films et séries à tout moment. Le service est disponible en mobilité mais aussi sur de nombreuses plateformes ou box Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox