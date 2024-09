SFR augmente le prix des box et forfaits mobiles de nombreux clients, même chez RED

Depuis la fin du mois d’août, de nombreux abonnés SFR et RED se voient avertis d’une hausse de tarif inévitable sur leurs offres box et mobiles.

Pas de contestation possible et une hausse allant de 0.99€ à 1.99€/mois. C’est en somme ce qu’apprennent plusieurs clients SFR et Red by SFR via un mail reçu à la fin du mois d’août. Si vous êtes concernés, vous avez pu voir ainsi apparaître un courriel systématiquement intitulé “Le tarif de votre offre évolue pour vous offrir la meilleure expérience” et qui peut concerner aussi bien les clients mobiles que box de SFR ou de sa marque low-cost.

Aucun enrichissement n’est proposé avec cette augmentation, l’opérateur justifie cela par le fait qu’il travaille et investit “sans relâche sur la qualité et la maintenance de nos réseaux, avec un objectif: vous offrir la meilleure expérience partout en France pour surfer, partager vos stories, regarder vos séries avec toujours plus de fluidité et de rapidité.” Comme l’indique CableReview : ces modifications ne peuvent pas être annulées, mais SFR invite ses abonnés à changer de forfait ou de box si cela ne leur convient plus.

Une manière de tenter d’endiguer des résiliations, permises par l’article L224-33 du Code de la consommation, qui permet aux abonnés de résilier leur forfait sans frais et sans avoir à payer les mois restants dus (si engagement), à condition de le faire dans les quatre mois suivant la réception de la première notification de l’augmentation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox