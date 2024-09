Deux nouveaux smartphones pliables débarquent chez Free Mobile

Les nouveaux RAZR 50 de Motorola sont désormais disponibles à la commande chez Free Mobile.

Lancés en début d’été par Motorola, les RAZR 50 et 50 Ultra sont dorénavant disponibles chez l’opérateur de Xavier Niel. Se présentant comme une alternative aux smartphones pliables plus chers, ils pourraient intéresser ceux cherchant du haut de gamme avec un design assez neuf.

Le modèle RAZR 50 est proposé avec 256 Go dans son coloris noir pour 899€, ou en passant par Free Flex à 199€ puis 24.99€/mois pendant 24 mois.

La version Ultra, plus chère est disponible dans son coloris bleu avec 512 Go de stockage à 1199€ au comptant. Via Free Flex, comptez 499€ puis 24.99€/mois durant 24 mois.

Ce smartphone propose un écran de 6.9 pouces une fois déplié avec une technologie OLED. Il embarque un processeur Mediatek 7300X avec une capacité 4200 mAh pour sa batterie. Le modèle est aussi compatible avec le WiFi 6E. Côté photographie, vous retrouverez un capteur principal de 50 Mp et un capteur secondaire de 13 Mp, pour vos selfies, comptez 32 Mp.

