Que doit faire Free Mobile pour rester devant la concurrence ?

Free est meilleur recruteur mobile depuis 2022, mais comment faire en sorte de conserver cette dynamique ? Vous avez la parole.

L’opérateur de Xavier Niel continue de séduire de nombreux abonnés sur le mobile avec 120 000 nouveaux clients sur le deuxième trimestre 2024, contre 104 000 chez Orange qui est le deuxième au classement sur ce segment et la même période.

Free reste ainsi premier recruteur sur les années 2022, 2023 puis 2024, mais que peut-il faire pour ne pas laisser le momentum s’essouffler ? Certains pourront arguer qu’il s’agit avant tout de rattraper son retard sur son réseau, notamment en termes de déploiement de la 5G en 3,5 GHz. Peut-être aussi réussir à trouver des innovations en tout genre, voire de se démarquer en lançant une nouvelle “révolution mobile”.

Des solutions plus directes pourraient être l’enrichissement des offres ou la proposition de nouveaux forfaits séduisants, sur Veepee par exemple. Le Série Free est l’un des exemple de forfait s’adaptant beaucoup à la concurrence, l’opérateur de Xavier Niel pourrait ainsi chercher à être bien plus compétitif sur le segment des offres entre 5 et 15€. Enfin, on pourrait aussi considérer que la base doit rester la même, ou simplement que Free doit au moins tenir sa promesse de prix inchangés au delà de 2027.

Vous pouvez répondre dans notre sondage ci-dessous, avec trois réponses maximum.

····· Sondage Que doit faire Free Mobile pour rester devant la concurrence ? (3 réponses max) Enrichir le forfait Série Free (+ de data, 5G, enlever la bascule après un an...)

Accélérer le déploiement de la 5G 3,5 GHz

Relancer des offres Veepee alléchantes sur le mobile

Intégrer de nouveaux services/options dans ses forfaits (Oqee dans Série Free ou booster...)

Innover (service client, applications, nouvelles technologies réseau...)

Tenir sa promesse de prix inchangés (même après 2027)

Trouver une nouvelle "révolution mobile" pour se démarquer

Continuer sur sa lancée, on ne change pas une équipe qui gagne !

