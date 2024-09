Le saviez-vous : les abonnés Freebox et Free Mobile 5G peuvent limiter au maximum leur consommation de data sur Oqee

Utiliser jusqu’à 8 Go par heure en regardant des programmes sur Oqee via son smartphone, cela peut très vite s’avérer gourmand en data surtout quand votre forfait ne dispose pas d’une enveloppe conséquente. Heureusement, une fonctionnalité permet de limiter au maximum la consommation de data en réduisant la qualité de l’image si l’utilisateur le souhaite.

Ces paramètres d’utilisation sobres en énergie, rapidement accessibles et faciles à mettre en place sont disponibles dans les réglages de l’application Oqee. Il suffira ensuite de se rendre dans la rubrique “Consomamtion” et “qualité vidéo”. Le paramètre “automatique” est défini par défaut, l’utilisateur peut alors consommer jusqu’à 8Go/h. Il est possible de choisir une qualité intermédiaire (jusqu’à 1,5 Go/h) ou encore la qualité minimum laquelle contribue un maximum à réduire l’empreinte carbone avec une consommation maximum de 0,5 Go/h. Free permet d’activer ce réglage pour utiliser les mêmes paramètres prédéfinis. “Sinon la qualité automatique sera appliquée” indique le service qui rappelle qu’une basse qualité contribue à réduire l’empreinte carbone.