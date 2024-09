La plateforme France.tv va s’enrichir de nouveaux contenus d’autres chaînes et se transformer davantage

Cet automne, la plateforme du groupe France Télévisions commencera à diffuser certains contenus d’Arte, de l’INA, de LCP ou de Public Sénat.

La plateforme de streaming gratuite du service public de télévision française entend continuer à se développer en intégrant de nouveaux contenus. Boostée par les Jeux Olympiques, france.tv a atteint le niveau record de 40,7 millions de visiteurs uniques en août et si la performance est assez unique, France Télévisions entend surfer sur la tendance en renforçant son offre en ligne.

Ainsi, dès cet automne, france.tv distribuera certains contenus d’Arte, de l’INA, de LCP ou de Public Sénat, annonce Delphine Ernotte, PDG du groupe. Une manière de faire en sorte que france.tv, disponible sur énormément de supports dont les Freebox, devienne un “point d’ancrage et de convergence” pour les meilleurs contenus de ces divers groupes en les diffusant gratuitement.

En parallèle, elle annonce un objectif de proposer 500 films disponibles par an, continuer à proposer des fan zones virtuelles lors de grands évènements ou encore diffuser de l’e-sport à travers sa marque Slash, avec le jeu le plus populaire du domaine : League of Legends. Afin d’attirer les jeunes, la plateforme proposera également un nouveau talkshow de divertissement avec le streamer Zerator, qui sera aussi diffusé sur Twitch.

