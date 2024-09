Free Mobile : un nouvel accessoire offert pour l’achat de smartphones Samsung

Vous pouvez obtenir une tablette gratuite pour l’achat des modèles haut de gamme de Samsung chez Free Mobile.

Avec la rentrée, vous avez peut-être besoin d’un nouveau smartphone. Si vous cherchez du premium, les Samsung Galaxy S24, Z Flip 6 ou Fold 6 pourraient ainsi vous intéresser. En ce moment et jusqu’au 25 septembre 2024, un nouvel accessoire est offert pour l’achat d’un des modèles de ces gammes sur la boutique de Free Mobile.

Il s’agit d’une Galaxy Tab A9+ WiFi 128 Go Anthracite qui vous est proposée, disponible que vous achetiez au comptant ou via Free Flex. Pour en profiter, il suffit de suivre la démarche décrite dans cette brochure. Concrètement, une fois l’achat réalisé, il faudra se rendre sur une page dédiée avant le 9 octobre 2024 inclus pour créer un compte et remplir un dossier afin de recevoir l’accessoire rapidement.

