Free Foot annonce la diffusion cette saison de l’intégralité des matchs d’un club historique… qui repart de zéro

Le service de foot de l’opérateur Free va diffuser cette saison sur YouTube tous les matchs de l’équipe de Bordeaux, récemment rétrogradé en N2.

Avis aux supporters des Girondins de Bordeaux ! L’application Free Foot qui diffuse en quasi-direct les buts et meilleurs moments des rencontres de la Ligue 1, a signé un partenariat avec la chaîne locale TV7 pour retransmettre en direct sur sa chaîne YouTube le week-end dernier le match de National 2 opposant Bordeaux et Poitiers. Et ce n’est pas toujours puisque le présentateur vedette du service de foot de Free, Alexandre Ruiz, a par ailleurs confirmé sur X, la diffusion des autres matchs cette saison de ce club historique, récemment rétrogradé administrativement dans la 4e division du football français. Pour les rencontres à l’extérieur, tout dépendra en revanche des possibilités techniques, précise par ailleurs Free Foot.

L’ex-Free Ligue 1 a rempilé en août pour de nouvelles saisons grâce à un nouveau partenariat avec DAZN. S’en est suivi un changement de nom qui laisse entrevoir la nouvelle stratégie de Free, à savoir utiliser son application pour devenir un agrégateur de contenus sur le football à moyen-terme. L’application Free Foot est également désormais offerte à tous, que vous soyez abonnés à Free, Orange, SFR ou Bouygues Telecom.

Et ce, POUR TOUTE LA SAISON les amis 👍🏻🔵⚪ Sous réserve bien entendu des possibilités techniques pour les matches à l’extérieur 😉@girondins @tv7_sudouest @FreeLigue1 https://t.co/hHDgkHX4qf — 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗥𝘂𝗶𝘇 (@alexandreruiz) August 31, 2024

