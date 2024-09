Retour en vidéo sur un premier semestre chargé pour Free Pro

La branche dédiée aux entreprises de Free a été très active durant le premier semestre 2024 et propose un récapitulatif en vidéo.

Si l’activité grand public d’Iliad continue de se développer, son opérateur B2B n’est pas en reste. Depuis le début de l’année, Free Pro ne s’est pas reposé sur ses lauriers, entre participation à des salons, lancement de nouveautés et activités diverses. Retour sur un premier semestre 2024 chargé pour l’entreprise.

En janvier, l’opérateur est entré dans le processus de qualification Secnum Cloud, puis il a participé au salon reconnu IT Partners ainsi qu’au INCYBER forum en mars 2024 tout en lançant sa nouvelle solution Loc+. Le mois suivant, l’opérateur était présent au salon Made in PME, puis il est devenu partenaire Pinnacle VMware en mai dernier tout en signant un nouveau partenariat avec Essonne Numérique. A cela s’ajoute le lancement de Coms Pro et l’inauguration du pôle cybersécurité du groupe Iliad en juin puis le 1er Hackathon dédié à l’IA du groupe Iliad en juillet.



Free Pro, et de manière générale les activités B2B d’Iliad, sont au coeur de la stratégie du groupe et constituent un réel potentiel de croissance. La base de client B2B d’Iliad augmente plus vite que celle concernant le grand public et Thomas Reynaud a clairement annoncé que le développement de ces activités était l’une des priorités du groupe.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox