Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : des mises à jour, une chaîne offerte et toujours plus de nouveaux abonnés

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Il est temps de redémarrer votre Server Freebox Pop, Ultra ou Delta pour bénéficier d’une nouvelle mise à jour déployée par l’opérateur le 31 mai. Numéroté 4.8.11, ce nouveau firmware n’a pas encore fait l’objet d’une communication officielle de Free, il s’agit à première vue d’une mise à jour corrective. Plus d’infos…

Le répéteur WiFi de Free passe en version 2.3.18. Plus d’infos…

La chaîne Boomerange+1 est offerte dès maintenant sur la Freebox et jusqu’au 1er juillet. Plus d’infos…

Free intègre de nouveaux films gratuits et en illimité dans son offre de streaming comme Killshot, Eva et Ghost Stories. Plus d’infos…

Canal+ annonce le lancement d’une nouvelle chaine 4K sur le player des Freebox Pop et Ultra. Plus d’infos…

Oqee permet aux abonnés Freebox de faire le tri sur iPhone, iPad et Apple TV avec une nouveauté. Il est désormais possible de supprimer un contenu depuis la ligne “Reprendre avec le profil de” via la fiche détail de votre programme. Plus d’infos…

Freebox Connect : les abonnés peuvent désormais identifier et bloquer les appareils indésirables sur iOS. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : récupérez maintenant un tout nouveau jeu PC gratuit très poétique. Il s’agit de The Lullaby of Life, un jeu de puzzle. Plus d’infos…

Nouveauté Free Mobile

Free Mobile, seul maître à bord sur le gain d’abonnés face à une concurrence qui n’y arrive pas. L’opérateur a recruté 212 000 nouveaux abonnés sur le mobile lors du 1er trimestre 2024. Plus d’infos…

Free Caraïbe lance sa “Giga Révolution” avec un nouveau forfait pas cher, 300 Go à 15,99€/mois. Plus d’infos…

Free lance une nouvelle mise à jour de son application de reprise mobile sur Android. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

L’opérateur de Xavier Niel a également recruté 85 000 nouveaux abonnés sur le fixe lors des trois premiers mois de l’année, c’est le double par rapport à l’année dernière. Cette croissance est soutenue par le lancement de sa Freebox Ultra. Plus d’infos…

Iliad confirme son leadership européen avec une croissance à deux chiffres et plus de 49 millions d’abonnés. Plus d’infos…

36,2 millions de foyers français sont désormais éligibles à la fibre de Free. Sur le mobile, l’opérateur annonce couvrir 99,6% de la population en 4G et 94,9% en 5G. Plus d’infos…

Max (HBO) officialise son arrivée le 11 juin sur les Freebox. Plus d’infos…

Free propose à tous d’entrer « dans le game » avec des milliers de cadeaux à gagner. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox