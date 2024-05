Free lance une nouvelle mise à jour de son application de reprise mobile sur Android

Lancée il y a plus d’un an, l’application “reprise mobile avec Free” améliore l’expérience utilisateur sur l’OS de Google.

Estimer et revendre votre mobile jusqu’à 600 euros très facilement avec Free Mobile, c’est possible depuis le mois de mars 2023 grâce notamment à la nouvelle application “Reprise mobile avec Free”. En partenariat avec Recommerce, ce service identifie votre smartphone et vous propose d’estimer sa valeur via un test en temps en réel après avoir activé votre WiFI, le bluetooth et la géolocalisation. Plusieurs étapes sont à suivre, comme le test du bouton volume, de l’écran tactile, et de la camera, ou encore du son, du microphone, et de l’état cosmétique (état extérieur et écran).

Très rarement améliorée depuis son lancement, l’application a reçu une nouvelle mise à jour le 28 mai sur les smartphones Android. Les développeurs annoncent un amélioration de la recherche des modèles de Smartphone et une optimisation des tests.

En plus du montant de la reprise de votre téléphone, Free Mobile permet de bénéficier aussi d’un bonus reprise pouvant aller jusqu’à 100€ sur une sélection de smartphones à l’achat ou avec Free Flex et avec un forfait mobile Free.

Pour profiter de cette offre “Reprise mobile”, deux conditions sont nécessaires comme être propriétaire du mobile et ne pas avoir d’offre de location ou Free Flex en cours. Par ailleurs, la valeur de reprise du mobile doit être supérieure à 10€. Si celle-ci est inférieure, il est possible de faire un geste pour la planète et le déposer dans une des boites de recyclage disponible dans toutes les boutiques Free. Ces dernières proposent proposent également le service de reprise mobile. L’estimation de la valeur de reprise de l’ancien mobile sera effectuée en 4 questions avec le conseiller, lequel proposera alors une remise immédiate.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox