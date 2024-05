La fibre optique représente deux tiers des abonnements internet en France

L’Arcep affirme que 66% des abonnements internet à la fin de l’année 2023 étaient en fibre optique.

L’ADSL et les abonnements THD passant par le cuivre sont de plus en plus remplacés par la fibre optique. D’après le dernier rapport de l’Arcep sur le marché des français des télécoms, la France comptait au 31 décembre 32.3 millions d’abonnements internet sur les réseaux fixes et la majorité utilisent la fibre.

Ainsi, ce sont 21.4 millions d’abonnements qui passent par la technologie FttH (Fiber to the Home), soit 3.3 millions de plus sur l’année 2023 et donc 66% du total des offres fixe en circulation. La croissance du nombre d’abonnements internet en fibre optique reste élevée en 2023, même si cette croissance ralentit graduellement depuis le milieu de l’année 2021 : + 3,3 millions en un an en 2023 (dont 800 000 recrutés par Free) contre + 4,1 millions deux ans auparavant. Ce ralentissement de l’adoption rend la filière de la fibre inquiète quant à la fermeture prévue du réseau cuivre à partir de 2025.

On note ainsi 2.8 millions de foyers accédant au très haut débit par d’autres moyens et 8.1 foyers passant encore pas haut débit seulement. Cependant, la croissance des abonnements ralentit encore en 2023 : + 1 % en un an environ contre + 1,5% en 2022, après sept années de croissances comprises entre + 2 % et + 4 %

