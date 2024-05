Iliad lance de nouvelles offres en Italie

Alors qu’il fête ses 6 ans et que ses résultats trimestriels sont excellents, l’opérateur annonce également revoir ses forfaits.

Iliad est en pleine forme en Italie, avec 11 millions d’abonnés et la place de leader sur le recrutement sur le mobile pour le 24ème trimestre consécutif. Pour ses six ans d’existence, l’opérateur a revu sa gamme d’offres mobiles et en propose de nouvelles.

On trouve ainsi des offres tournées vers la data, comme le Flash 250 avec 250 Go 5G, appels et SMS illimités pour 11.99€/mois limitée jusqu’au 31 juillet 2024. Le flash 200 dure jusqu’au 27 juin et est proposé à 9.99€/mois et le Flash 150 (uniquement 4G) est proposé à 7.99€/mois. L’offre data only qui n’inclut pas d’appels ou de SMS est passée à 350 Go (4G) pour 14.99€/mois.

Il reste encore le forfait voix, mais l’opérateur a surtout lancé une offre spéciale domotique, pensée comme une carte SIM réservée aux antivols ou objets connectés en ayant besoin. Elle compte 200 Mo de trafic de données, 50 minutes d’appels et 100 SMS pour 1.99€/mois. La branche Iliad Business a également revu son offre mobile pour les entreprises qui passe à 300 Go par mois au lieu de 220 Go, toujours à 11.99€/mois.

Source : UniversoFree

