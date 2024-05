Ligue 1 : les négociations entre beIN Sport et Canal sont bloquées, la LFP en grande difficulté

La Ligue 1 est toujours privée de diffuseur alors que le championnat repartira de plus belle mi-août, et ceux qui étaient pressentis comme solution à la situation ont cessé de négocier.

Tous les regards du milieu du foot français étaient tournés vers beIN Sport, qui semblait prêt à acquérir les droits à une seule condition : trouver un accord avec Canal+. Cependant, selon les informations du Parisien, la chaîne qatari a fait un pas en arrière très récemment.

En effet, les négociations entre la firme de Vivendi et son partenaire seraient rompues. Canal+ aurait en effet refusé le deal proposé par beIN Sport, qui ne souhaitait pas reprendre l’intégralité du championnat et envisageait à la fois de revoir l’accord de distribution signé entre les deux partis et de créer une chaîne dédiée. Canal affirme depuis longtemps que la Ligue 1 ne lui est pas nécessaire puisqu’il dispose de divers droits sportifs (Formule 1, Top 14…). D’autant que la chaîne cryptée garde toujours en travers de la gorge la cession des droits du dernier appel d’offre à Amazon à bas prix, alors que lui payait plein tarif.

La situation est ainsi critique pour la LFP, qui craint de devoir baisser le prix de ses droits. Selon le quotidien, “la position de force de Canal+ pourrait faire chuter la valeur de la ligue 1 à moins de 500 millions, qui ne serait pas compensée par la hausse des droits TV internationaux à 150 millions d’euros “.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox