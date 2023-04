Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : redémarrez tous votre Freebox, une fonctionnalité utile débarque, lancement d’une app mobile

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free a déployé une nouvelle mise à jour 4.7.5 du serveur de toutes ses Freebox Pop, mini 4K, Révolution, Delta et One. Le reboot systématique sur certaines Freebox a été corrigé tout comme le problème de XSS dans Freebox OS. Les interruptions de transfert de fichiers SMB sont de l’histoire ancienne ainsi que l’échec d’authentification SMB sur certaines versions de macOS. Plus d’infos…

L’application Freebox Files permet désormais de télécharger en tout sécurité et anonymement avec la prise en charge de vos clients VPN. Une nouvelle mise à jour est disponible sur Android et iOS. Plus d’infos…

Free lance une carte officielle pour savoir si vous êtes éligibles à Free Proxi, son service d’assistance de proximité d’un nouveau genre. Pas de moins de 88 équipes sont disponibles dans l’Hexagone, soit une couverture de 5,6 millions d’abonnés mobile et fixe. Plus d’infos…

Freebox : la chaîne Mangas va être disponible à l’unité, et est offerte pour tous en avril. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime : 3 nouveaux jeu PC gratuit disponible, City Legends: Trapped in Mirror Collector’s Edition, Peaky Blinders: Mastermind et Book of Demons. Plus d’infos…

Abonnés Freebox : l’Apple TV passe à tvOS 16.4 avec une nouveauté. C’est une option d’accessibilité pour atténuer automatiquement l’affichage de la vidéo lorsque des flashs de lumière ou des effets stroboscopiques sont détectés. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Lancement d’une nouvelle application Free Mobile pour la reprise de votre smartphone en 2 minutes “Reprise mobile avec Free”. Vous pouvez tester vous-mêmes votre smartphone en suivant 7 étapes. Tout le processeus d’estimation et de vente se fait sur l’app. Voici notre test…

Free Mobile lance de nouvelles antennes innovantes (modulables) et devient le premier opérateur européen à en reconditionner via un partenariat avec l’un de ses fournisseurs historiques, Amphenol Antenna Solutions. Plus d’infos…

9 ans après ses rivaux, Free Mobile commence à proposer la carte SIM triple découpe. Plus d’infos…

En parallèle de l’arrivée des Redmi Note 12 Pro et 12 Pro+ chez Free Mobile, l’opérateur commercialise désormais le Redmi 12 C de Xiaomi à 169€ ou à 5€/mois via Free Flex. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Free reconditionne 90% des Freebox, leur conception modulaire les rend plus évolutives que les autres. Plus d’infos…

Abonnés Free Mobile : êtes-vous couverts en 4G ou en 5G, la carte officielle est mise à jour. Plus d’infos…

Réseau cuivre d’Orange : c’est officiel, Free, SFR et Bouygues passeront davantage à la caisse à partir du 1er avril. Le montant du plafond du tarif du dégroupage total s’élèvera à10,04 euros au lieu de 9,65. Plus d’infos…

Anticiper pour mieux éradiquer les zones blanches et grises récalcitrantes à partir de 2027, Free propose à l’Etat de songer à un New Deal 2. Plus d’infos…

Free continue de développer son réseau de distribution avec l’ouverture d’une nouvelle boutique à Lille. Plus d’infos…

