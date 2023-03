Freebox : la chaîne Mangas va être disponible à l’unité, et est offerte pour tous en avril

La commercialisation de Mangas évolue sur la Freebox et vous propose de la découvrir gratuitement.

Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox qui ne disposent pas de TV By Canal, la chaîne Mangas va être en clair durant tout le mois d’avril. Une mise en clair qui annonce une autre nouveauté, puisqu’à l’issue de cette période de gratuité elle sera disponible à l’unité, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.

La chaîne Mangas va donc évidemment rester incluse pour tous les abonnés TV by Canal mais aussi Famille by CANAL, BIS Panorama, BIS Premium et BIS Ultimum. Mais désormais, à l’issue de la période de gratuité, il sera possible pour les Freenautes qui souhaitent y avoir accès, de s’y abonner à l’unité, à 2,99€/mois. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne Mangas, il s’agit de la référence en termes d’animes japonais actuels, avec des diffusions à J+1, mais aussi aussi des animes iconiques comme Olive et Tom et compagnie.

