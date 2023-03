Le saviez-vous ? Chez Free vous pouvez connaitre votre conseiller personnel, et ça n’existe chez aucun autre opérateur

Free rapproche ses conseillers des abonnés.

Tout le monde a déjà contacté un service d’assistance, pour avoir des informations sur un service, que ce soit son fournisseur d’électricité, son assureur ou bien sûr son opérateur télécom. La plupart du temps, votre appel atterri sur un centre de contact national et il n’est pas possible de parler à un conseiller en particulier.

Chez Free, tout cela est en train d’être révolutionné grâce à son nouveau service Free Proxi. L’opérateur est en effet en train d’installer des hubs dans chaque village, ville et même quartier. Et ça change tout puisque désormais, vous pouvez connaitre réellement les conseillers qui vont vous répondre et suivre votre dossier. Ce sera toujours le même s’il est présent quand vous le contactez, ou un autre membre de l’équipe de 8-10 personnes qui travaille dans votre Free Proxi.

Et pour créer encore davantage de lien, Free vous permet de connaitre les conseillers de votre Free Proxi, y compris leurs prénoms. Pour cela, il suffit de vous rendre sur votre espace abonné Freebox ou Free Mobile et de cliquer sur “assistance”. Si vous bénéficier déjà d’un service Free Proxi, il vous sera présenté l’équipe de conseillers qui la compose, et qui sera votre contact tout au long de votre abonnement. En dehors des horaires indiquées, l’assistance Free est bien sûr toujours disponible, mais vous tomberez alors sur un centre de contact national.

