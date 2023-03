Freebox Pop, mini 4K et Apple TV 4K : deux nouvelles chaînes particulières bientôt accessibles facilement

My Zen Fit et Ciné Asie vont venir étoffer le catalogue de chaînes gratuites financées par la publicité de Pluto TV.

Après avoir lancé Pluto TV#1, une chaîne compilant les meilleures contenus proposé par la plateforme de vidéo à la demande financée par la publicité de Paramount Global, Pluto TV va continuer de s’étoffer dans l’Hexagone. Le 31 mars, MyZen Fit, chaîne linéaire lifestyle et bien-être sœur de MyZen TV fera son apparition. Sa programmation est différente et adaptée à la diffusion gratuite pour les bouquets numériques. Le 7 avril, Pluto TV intègrera cette fois une chaîne thématique baptisée Ciné Asie qui comme son nom l’indique diffusera toute la journée des films asiatiques.

Pluto TV propose aujourd’hui plus de 1 000 films et séries à la demande sur tous les supports, smartphones, tablettes, ordinateurs, players TV Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV, Playstation 4, Xbox et PC (application). Il n’est pas nécessaire de créer un compte pour accéder à la centaine de chaînes disponibles sur cette plateforme qui rencontre un certain succès, en cumulant à la fin du dernier trimestre 2022 près de 79 millions d’utilisateurs dans le monde.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox