Free annonce l’ouverture prochaine d’une deuxième boutique dans une ville de 100 000 habitants

La cité du Bollwerk accueillera un nouveau Free Center, plus de 10 ans après l’ouverture du premier.

Comme teasé dans une énigme en ce début de semaine, c’est bien dans le secteur de Wittenheim, dans la banlieue de Mulhouse, qu’ouvrira une nouvelle boutique Free. L’opérateur a en effet annoncé le recrutement d’un manager et de conseillers commerciaux sur son compte Twitter dédié à son réseau de distribution.

Mulhouse possédait déjà sa boutique Free depuis 2012, située en plein centre-ville, mais 10 ans après, c’est plus au nord que l’opérateur s’installe de nouveau. D’après le visuel utilisé, on peut déterminer qu’il se trouvera dans le centre commercial Shop’in Witty, situé à 15 minutes du coeur de Mulhouse. Pas de date annoncée cependant.

En 2023, l’opérateur a ouvert deux Free Centers, le premier à Neuilly-sur-Seine fin février, et le second la semaine dernière à proximité de Annemasse, commune de 35 000 habitants située dans le département de la Haute-Savoie. Free dispose aujourd’hui de 191 boutiques dans l’Hexagone avec l’ambition d’en ouvrir 200 d’ici la fin de l’année. D’autres ouvertures sont prévues avec une cinquième enseigne à Toulouse mais aussi une prochaine ouverture à l’Isle-Adam, ou encore des boutiques qui ouvriront à Saint-Dizier, Valenciennes et d’autres…

