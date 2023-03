Ca s’est passé chez Free et dans la télécoms : opération soutien des abonnés Freebox, Oqee va voir ailleurs, Bouygues essaie et se plante…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … ». Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

30 mars 2021 : la première visite d’Oqee sur un autre support

Une première dans l’univers Free : l’interface présente sur sa Freebox Pop s’installe sur un appareil que l’opérateur n’a pas construit. Le 30 mars 2021, l’application Oqee était disponible sur les téléviseurs connectés Samsung pour seulement certains abonnés. La disponibilité s’est depuis très étendue pour être accessible à l’ensemble des abonnés Freebox sur ces appareils et l’application a depuis été lancée sur mobile et sur bien d’autres supports dont récemment les navigateurs web. Et toujours sans surcoût.

31 mars 2005 : Lancement de la TNT

C’est à 17h30, le 31 mars 2005, qu’est lancée en direct la Télévision Numérique Terrestre en France. Un projet de longue date remontant à une décision en mai 1994 de la Commission Européenne de proposer une norme pour la télévision numérique. Lors de son lancement, la TNT proposera 13 chaînes gratuites ainsi qu’une chaîne payante que vous connaissez bien sûr : Canal +.



01 Avril 1999 : World Online, pionnier du RTC en France

World Online France est un fournisseur d’accès à Internet qui a été créé en 1998 et s’est fait connaître en proposant la première offre d’accès illimité en RTC (Réseau Téléphonique Commuté). Cette offre, proposée le 1er avril 1999, était accessible pour les 200 000 premières inscriptions mais n’atteindra jamais ce pallier, puisque le groupe sera pris rapidement dans un scandale financier et fermera en 2001.

1er avril 2020 : Free offre l’accès à plus de 40 chaînes pour supporter la crise

Retour en des temps bien compliqués, au début de la crise du Covid-19. A l’heure où tous les français étaient touchés par la crise sanitaire et confinés, l’opérateur de Xavier Niel annonçait ainsi offrir 42 chaînes mises en clair sur Freebox TV pour une durée d’un mois. Un cadeau un premier avril qui aura redonné le sourire à certains.

Toutes ces chaînes gratuitement, de quoi s’occuper lorsque l’on devait rester chez nous

02 Avril 2013 : Bouygues Telecom s’essaye à la vente de smartphone

Ce n’était pas un poisson d’avril en retard. L’opérateur a bien essayé, le 02 avril 2013, de commercialiser ses propres smartphones sous Android. Vous n’en avez probablement pas beaucoup entendu parler, mais le Bouygues Telecom Bs 401, équipé d’un écran 4 pouces, a été commercialisé à 159€ ou à 9.90€ avec des offres d’abonnements. Le smartphone est loin d’être un succès, on peut trouver sur internet quelques avis peu glorieux : batterie faible, retour au SAV fréquent, bugs de l’interface… Si quelqu’un en a déjà eu un, qu’il se manifeste et nous raconte son expérience, nous sommes curieux !

02 Avril 2015 : Iliad, la maison-mère de Free lance Scaleway

Online, qui était auparavant le nom de la filiale dédiée au cloud d’Iliad, a lancé sa première offre Scaleway le 02 avril 2015. Cette première offre de Cloud computing sécurisé était proposée à un tarif mensuel très attractif pour l’époque : 9.99€/mois soit… deux centimes de l’heure. Scaleway a bien grandi depuis et poursuit ses ambitions en prévoyant de doubler ses effectifs cette année.

Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur le Cloud, voici une petite vidéo explicative

02 avril 2019: Free augmente les débits montant fibre de ses offres Freebox

Une belle hausse pour les utilisateurs concernés. L’opérateur de Xavier Niel revoyait en effet le débit ascendant de chaque Freebox le 02 avril 2019, le faisant passer de 400 Mbit/s à 600 Mbit/s, soit une hausse de 50%. L’annonce avait bien sûr rendu très enthousiastes les abonnés qui ont pu voir les premiers résultats le jour même. A noter que depuis, ce débit a été amélioré pour les Freebox Delta et One qui, comme la Freebox Pop, peuvent atteindre les 700 Mbit/s.

02 avril 2020 : les opérateurs officiellement qualifiés pour les enchères 5G

Après une période de candidature, Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom sont officiellement candidats et qualifiés pour acquérir de nouvelles fréquences. Le 02 avril 2020, l’Arcep annonce que chaque candidat pourra en effet faire des offres durant les enchères qui se dérouleront, après un retard dû à la crise sanitaire, en septembre de la même année. Ce qu’ils ne manqueront pas de faire, pour un lancement commercial à partir de fin novembre. La nouvelle génération de téléphonie mobile était en route.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox