Free Mobile propose un nouveau pack comprenant un smartphone récent et un accessoire intéressant

Lancé récemment, le Samsung Galaxy A54 5G est désormais proposé avec une enceinte JBL portable chez Free Mobile.

Avis aux amateurs de musique, Free propose d’accéder au tout nouveau fleuron du milieu de gamme de Samsung avec en plus une enceinte JBL Go 3 Eco incluse dans l’offre.

A noter par ailleurs que le smartphone en question est déjà proposé avec une offre comprenant des écouteurs sans fil. Le pack en question ici propose la version 128 Go du smartphone et donc l’enceinte pour 499€ au comptant.

Vous pouvez cependant opter pour la formule Free Flex permettant d’échelonner le paiement sur la durée et ainsi régler 79€ lors de la commande puis 14.99€/mois pendant 24 mois. Si vous souhaitez finaliser l’achat, comptez une option d’achat de 60€.

L’enceinte se veut très portable et est conçue avec des matériaux recyclés tout en proposant une assez bonne puissance et des basses plutôt intenses. La JBL Go 3 Eco résiste à la poussière et à l’eau grâce à la norme IP67 avec heures d’autonomie.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox