Les abonnés Freebox Pop, mini 4K et Apple TV peuvent accéder aux nouvelles chaînes FAST du groupe M6

Konbini, Vice , Nouvelle Star, Zone interdite, Enquêtes Criminelles, Téléfilms et Telenovelas, 7 chaînes FAST sont désormais disponibles dans l’application 6Play.

Tout comme myTF1 et son service intégré “Stream”,le groupe M6 est passé à l’AVOD pour son replay durant l’été 2021. 6Play a depuis notamment ajouté des chaînes FAST et un nouveau service de vidéo gratuit à la demande grand public, financé par la publicité comprenant une sélection de longs métrage à travers de nouveaux partenariats, notamment avec Sony. Aujourd’hui, pas moins de 7 chaînes thématiques sont accessibles dans l’application 6Play, sur mobile, Android TV, Apple TV ou encore sur navigateur. Les abonnés Freebox Pop, et Delta Pop peuvent ainsi y accéder en téléchargeant l’application dans le Play Store ou sur l’App Store pour ceux disposant du boîtier TV de la marque à la pomme. Ces dernières ne sont pas accessibles dans le replay des chaînes M6 sur Oqee.

On retrouve ainsi des flux dédiés à des genres précis comme Enquêtes Criminelles, Téléfilms et Telenovelas mais à des programmes phares du groupe M6 comme La Nouvelle Star et Zone Interdite. Fruits de deux partenariats importants, deux chaînes se démarquent avec des contenus tape-à-l’oeil. Le plus récent a été signé début 2023 avec Konbini, de quoi permettre aux contenus emblématiques du célèbre média en ligne de profiter d’une visibilité auprès des utilisateurs de 6play. Ce mois-ci a ainsi été lancé la chaîne FAST « KONBINI 24/24 »”.

Les formats de Konbini sont également disponibles pour la première fois en version longue et à la demande dans un corner dédié. En tout, 50 heures de nouveaux programmes sont accessibles sur 6play avec les formats « Club » (Vidéo Club, Food Club ou Jeux-Vidéo Club), « Fast & Curious », les « Secrets de tournage » ou « Track-ID » pour dénicher des nouveaux talents ou se passionner d’anecdotes culturelles et enfin « Good Job » pour découvrir des parcours hors du commun.

En mars 2022, dans le cadre du développement de son offre de contenu exclusif à sa plateforme AVOD, le groupe M6 a également annoncé la signature d’un partenariat entre 6play et la filiale de distribution internationale de Vice Media, le groupe de médias engagé initialement développé autour du magazine Vice créé en 1994. Cet accord visait à enrichir le catalogue de la plateforme et à rendre accessible gratuitement le meilleur des programmes Vice avec plus de 100 heures de contenus. Une chaîne Vice est aujourd’hui disponible dans l’offre de « Chaînes 6play 24/24 » du groupe M6.

