Free annonce l’ouverture prochaine d’une nouvelle boutique dans une commune de 12 000 habitants

Bientôt un Free Center à l’Isle-Adam dans le Val d’Oise.

Depuis plusieurs années, l’opérateur ne cesse de parfaire le maillage de son réseau de boutiques aux quatre coins de l’Hexagone, en renforçant sa présence dans les grandes agglomérations, mais aussi en s’implantant dans les départements dans lesquels il est absent, souvent dans des villes moyennes, au centre-ville ou au sein de centres commerciaux. Ce sera le cas prochainement à l’Isle-Adam, commune francilienne de plus de 12 000 habitants situé dans le Val-d’Oise à 25km à vol d’oiseau au nord-nord-ouest des portes de Paris.

En Ile-de France, Free compte actuellement environ 30 boutiques et emploie plus de 4000 collaborateurs. Ce chiffre comprend les salariés des boutiques, mais également ceux dédiés au déploiement des réseaux fixe et mobile dans les huit départements, ainsi que les équipes itinérantes dédiées à l’assistance. Aujourd’hui, plus de 15% du réseau de Free Centers (191 boutiques) est situé en Île-de-France. Prochainement, une autre inauguration est prévue au sein du centre commercial “Les Sentiers” à Claye-Souilly, une commune située dans le département de la Seine-et-Marne.

