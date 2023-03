Votre Week-end TV, spécial OQee Ciné, le service de films gratuits sur Freebox : horreur, action, thriller, etc.

Univers Freebox vous propose une nouvelle fois de vous accompagner pour savoir les programmes à ne pas louper ce weekend sur votre Freebox, avec cette semaine une sélection spéciale OQee Ciné

La Freebox propose plus de 600 chaînes dans son bouquet TV et de nombreux services de streaming. Elle propose aussi depuis deux semaines son premier servoce de AVOD, à savoir Oqee Ciné, qui propose des centaines de films et série, gratuitement, pour tous les Freenautes.

Cette semaine nous vous proposons donc un “spécial OQee”, avec le meilleur des contenus sélectionnés par la rédaction. Et il y en a pour tous les goûts puisque nous vous proposons du thriller, de la comédie, de l’horreur ou encore de l’action.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox