Free bat un record sur le taux de recyclage de ses Freebox

3600 tonnes de matières recyclées sur les Freebox en 2022, Free agit plus que jamais pour l’environnement.

“Le groupe Iliad a battu de nombreux records en 2022 en termes de taux de recyclage de ses Freebox, d’investissements dans les territoires ruraux (+d’1 demi-milliard d’€), de prix bas dans la Caraïbe avec Free Mobile, de taux de satisfaction abonnés (93%) et de performance sur la fibre”, tel est le tweet posté par Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad le 16 mars dernier. Si tous les voyants sont au vert pour le groupe, ses engagements pour le climat ne sont pas en reste.

Depuis près de 10 ans, Iliad met en place des actions pour réduire son empreinte carbone. En France et en Italie, le groupe émet aujourd’hui 2,3 kg de CO₂ par abonné par an en moyenne, soit l’équivalent de seulement 12 heures de chauffage pour un ménage.

S’il s’efforce de renforcer la performance environnementale de ses Freebox en les éco-concevant et en les rendant moins énergivores et plus durables, Free lutte également contre l’obsolescence programmée en ne mettant sur le marché que des produits faits pour durer, sa Freebox Révolution est commercialisée depuis 13 ans. Tous les matériaux des Freebox ont vocation à être réutilisés ou recyclés. A ce titre,”3600 tonnes de matières ont été recyclées sur les Freebox en 2022″, nous a appris l’opérateur, soit une hausse de 30% par rapport à 2021, c’es bel et un bien un nouveau record.

