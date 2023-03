Free lance une nouvelle fonctionnalité qui va plaire aux abonnés Freebox adeptes de la discrétion et de la sécurité

L’application Freebox Files permet désormais de télécharger en tout sécurité et anonymement avec la prise en charge de vos clients VPN.

Après une période de bêta-test, l’application Freebox Files se dote d’une nouvelle version grand public à la fois sur Android et iOS (1.8). Une nouveauté est au programme, il s’agit d’une fonctionnalité déjà présente dans l’ancienne application Freebox, à savoir la connexion à un client VPN afin de “télécharger en toute sécurité et en toute discrétion”.

Autrement dit, il est désormais possible de connecter votre VPN au gestionnaire de téléchargements de l’application, à savoir OpenVPN, PPTP et WireGuard. Tout se passe dans le menu “Plus”. Pour configurer un VPN, il faudra toutefois déjà avoir souscrit à un service au préalable.

Disponible sur iOS et Android, Freebox Files permet de gérer et accéder aux fichiers présents sur votre disque dur Freebox ou externe connecté à votre box. Vous pouvez ainsi lire vos contenus de n’importe où, télécharger directement sur votre Freebox, partager vos fichiers et gérer le RAID de votre Freebox Delta. Cette nouvelle mise à jour améliore également la stabilité de l’application en corrigeant des bugs diverses. Il est également possible de retrouver désormais l’app Freebox – Espace abonné dans le menu “Plus”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox