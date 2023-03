Free Mobile propose désormais l’un des smartphones les plus abordables de Xiaomi

En parallèle de l’arrivée des Redmi Note 12 Pro et 12 Pro+ chez Free Mobile, l’opérateur commercialise désormais le Redmi 12 C de Xiaomi à 169€ ou à 5€/mois via Free Flex.

Doté d’un écran HD+ de 6,71 pouces, d’Android 12, et embarquant un processeur Mediatek Helio G85, 2 Go de Ram mais aussi une batterie de 5500 mAh, le Redmi 12 C a tout pour plaire aux petits budgets qui souhaitent profiter de la 5G. Côté photo, il faudra se satisfaire d’une caméra arrière de 50 Mpx et d’un appareil photo frontal de 5Mpx.

Désormais disponible dans la boutique Free, ce modèle proposé dans sa version 64 Go, est affiché à 169 euros en achat comptant, ce qui en fait l’un des smartphones les plus abordables de Xiaomi. En optant via la solution de financement Free Flex, il vous en coûtera 4,99€/mois pendant 24 mois après un premier versement de 29€. L’option d’achat sera ensuite fixée à 20€.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox