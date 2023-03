Deux nouveaux smartphones 5G milieu de gamme avec un bon rapport qualité-prix débarquent chez Free Mobile

Déjà présents depuis quelques mois sur le marché asiatique, les Redmin Note 12 Pro et Pro+ viennent d’arriver en Europe et sont disponibles dans la boutique de Free.

La gamme Redmi Note est connue pour son bon équilibre entre performances et prix et la nouvelle série peut désormais être achetée dans les Free Center ou depuis le site web de l’opérateur. Tous deux 5G, ils sont clairement positionnés en tant que fleurons du milieu de gamme.

Le Redmi Note 12 Pro est disponible dans son coloris noir pour 399€ au comptant, mais vous pouvez également passer par la solution Free Flex et régler 59€ lors de la commande, puis 11.99€ pendant 24 mois. Si vous souhaitez finaliser l’achat, comptez sur 52€ supplémentaires au moment où vous bouclez le paiement.

Parmi les atouts de ce smartphone, on peut compter un écran de bonne qualité avec une dalle OLED de 6.7 pouces FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120H, mais aussi une bonne autonomie avec une charge de 67W. Côté performances, ce modèle propose 6Go de RAM pour 128 Go de stockage avec un processeur Dimensity 1080. En ce qui concerne la photographie, comptez sur des photos d’assez bonne qualité avec un capteur de 50 Mégapixels à l’arrière, accompagnés d’un objectif macro 2 Mégapixels et 16 Mégapixels pour les selfies.

La version plus performantes, le Redmi Note 12 Pro+ est quant à elle proposée à 499€ au comptant. En passant par Free Flex, la première commande revient à 79€ puis 14.99€/mois pendant 24 mois avec enfin une option d’achat de 60€.

Parmi les différences avec le modèle précédent, on note un écran AMOLED plus grand de 6.87 pouces et un appareil photo arrière embarquant 200 Mégapixels ainsi qu’une charge ultra-rapide. De plus, vous bénéficierez cette fois de 8Go de RAM et 256 Go de stockage.

