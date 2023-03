Les internautes se lâchent sur les réseaux : Google se moque de Free, France Télévisions danse avec le diable…

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Quand Google Traduction fait un pied de nez à Free et se range du côté de Reef, son opérateur factice et son meilleur ennemi.

Maxime Saada, patron de Canal+, a vu juste. Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions a parlé trop vite. Elle ne peut désormais plus se passer de Netflix. “Je ne danse pas avec le diable”, martelait-elle pourtant en 2019.

[Placard à archives – novembre 2019] – @DelphineErnotte : « J'ai un position très claire, je n'deale pas [avec les GAFA] »

– @maxsaada : « J'pense que ça ne durera pas. »

– @DelphineErnotte : « Ton avis c'est pas le mien. »pic.twitter.com/osutYNSTMn — 📌 Anaël (@anael_tw) March 26, 2023

Bouygues Telecom ne perd pas le nord. Après avoir augmenté le prix de l’abonnement d’un abonné sans enrichissement, l’opérateur lui propose une option “internet en illimité les week-ends”, facturée 8€/mois ! Sacré geste !

Mdr et le seul "geste" disponible c'est de te rajouter 8€ par mois 😂

C'est une putain de blague ce service client pic.twitter.com/Jd9ANX2bz2 — BenjiBurn (@BenjiBurn) March 25, 2023

Un exemple parfait d’une clientèle volatile sur le marché du mobile. Parfois pour le meilleur, comme pour le pire ! Merci à la portabilité et aux bons plans.

J'étais très satisfait chez Bouygues à 11.99€/mois mais je voulais la 5G (impossible à faire chez Bouygues sans dépenser 25€/mois).

Je suis passé chez Red by SFR pour 18,99€/mois. Je suis en H+ chez moi.

Je me désabonne et je repars chez Bouygues pour 10.99€/mois avec la 5G🤡 — Regelegorila (@regelegorila) March 14, 2023

Quand la fibre Free arrive à votre domicile après des années d’attente, cela vous procure le même effet ?

