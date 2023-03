Free lance une carte officielle pour savoir si vous êtes éligibles à Free Proxy, son service d’assistance de proximité d’un nouveau genre

En plein déploiement, Free Proxy se dote d’une nouvelle page dédiée et d’une carte de France officielle actualisée.

3 mois après son lancement, Free Proxy poursuit son implantation partout en France, aussi bien en zones urbaines qu’en zones rurales. Aujourd’hui, 88 équipes de proximité sont opérationnelles pour plus 5,6 millions d’abonnés Free couverts. En 2023, l’ambition affichée est de mettre à la disposition 150 équipes Free Proxi d’ici fin d’année et d’être présent dans chacun des 95 départements de la métropole.

“Nos équipes d’experts connaissent en détail les infrastructures réseau Fixe et Mobile de la région. Elles peuvent ainsi facilement diagnostiquer les éventuels incidents, et même se déplacer dans les meilleurs délais à votre domicile pour rétablir un service ou échanger un équipement”, indique l’opérateur sur une nouvelle page dédiée à son service. Aujourd’hui, près de 90% des utilisateurs de l’assistance Free Proxi seraient satisfaits (Source interne. moyenne entre le 01/01/2023 et le 28/02/2023 sur 68 577 répondants).

Afin de savoir si vous êtes éligibles à ce service d’assistance de proximité, Free met désormais à disposition une nouvelle carte qui sera régulièrement mise à jour. Voici le nombre de Free Proxy ouverts ou en voie de l’être au mois de mars.

Tous les abonnés Free Mobile et Freebox éligibles bénéficient d’un accès direct à Free Proxi via le 3244, leur espace abonné et l’application Freebox-Espace Abonné. Les équipes sont disponibles 7 jours/7 de 8 heures jusqu’à 21 heures. Elles s’engagent à répondre à l’abonné dans un délai de 15 minutes et de résoudre le problème entre 2H et 24h.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox