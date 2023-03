OQee Ciné : Free améliore la gestion du son 5.1 sur le Player Devialet

Du bon son durant tout le film.

Le 7 mars dernier, Free lançait son nouveau service OQee, qui propose des centaines de films et séries gratuitement et en illimités sur les Players Freebox Pop, Révolution et Devialet, et également en mobilité, sur Apple TV et téléviseurs connectées sous Android TV en attendant un lancement prévu sur la Freebox mini 4K et les Smart TV Samsung.

Ce service AVOD permet de choisir la VO ou la VOST et les sous-titres, si le contenu le permet. Et si vous ne le saviez pas, OQee Ciné propose également le son 5.1 sur le Player Devialet. Et la gestion de celui-ci vient de s’améliorer suite à la remontée d’un des lecteurs d’Univers Freebox dans les commentaires. En effet, jusqu’à présent, lorsque le son 5.1 était sélectionné, il devenait inactif après les publicités durant le visionnage du film, et il fallait donc le resélectionner. Depuis ce lundi, OQee Ciné enregistre désormais ce choix, comme il faisait déjà pour la langue.

Pour sélectionner le son 5.1 sur OQee Ciné via le Player Devialet de la Freebox Delta, il suffit de se rendre dans le menu “audio/sous-titres” une fois le film commencé (flèche du haut et icone tout à droite) et de sélectionner “Français 5.1” (ou Anglais 5.1), si le contenu propose cette possibilité.

