Le site de l’Assemblée nationale visé par une cyberattaque russe

Ce lundi 27 mars, le site de l’Assemblée nationale a eu recours a une opération de maintenance suite à une attaque informatique.

Une attaque revendiquée par des hackers russes. Le collectif nommé NoName057(16) a eu recours à une attaque DDoS aussi appelée attaque par déni de service ayant pour but de rendre un site Web ou une ressource réseau indisponible en l’inondant de trafic malveillant afin de l’empêcher de fonctionner. A noter que cette attaque n’a pas eu de conséquences sur le fonctionnement de l’Assemblée nationale, ni sur les données des parlementaires et des agents.

Sur son canal Telegram, le collectif russe a indiqué : « Nous avons décidé de réitérer notre récent voyage en France, où les protestations contre Macron, qui a décidé de se moquer des Français et continue de satisfaire les néo-nazis ukrainiens, sont toujours aussi vives ». NoName057(16) est l’un des collectifs les actifs dans l’attaque des sites occidentaux. Ce dernier utilise uniquement les attaques DDoS. Comme l’a expliqué Avast, le collectif russe utilise le réseau de botnet Bobik et évalue un taux de succès à hauteur de 40%.

En 2016, le site de l’Assemblée nationale et du Sénat avait déjà été victime d’une attaque par déni de service revendiquée par un compte lié à Anonymous. L’enquête sur cette attaque a d’ailleurs menée à deux interpellations peu de temps après l’attaque. L’un des deux accusés avait été jugé par défaut en janvier 2020 et avait été condamné à six mois de prison.

Source : ZDNet

