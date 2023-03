Bouygues Telecom enrichit certaines de ses offres fixe et TV

Après avoir intégré les chaînes d’Universal à deux de ses bouquets, l’opérateur intègre désormais six mois d’abonnement à son offre Ultym.

Bouygues Telecom continue d’essayer de séduire pour recruter des abonnés Bbox haut de gamme. L’offre la plus onéreuse de l’opérateur propose désormais l’accès à Universal+ et de Disney+, tous deux gratuits pendant six mois pour toute nouvelle souscription. Une fois la période promotionnelle passée, ces plateformes seront facturées respectivement 5.99€/mois et 8.99€/mois.

Lancée en fin d’année dernière, Universal+ regroupe notamment l’accès aux programmes diffusés sur les chaînes 13ème Rue, SYFY, E! et DreamWorks est désormais disponible. Parmi les contenus proposés, on compte des séries et saisons exclusives comme Station Eleven, The Real Housewives of Dubai mais également des séries originales 13ème Rue comme Cuisine Interne ou Marion. Pour les plus petits, les contenus de la chaîne DreamWorks sont une solution si vous cherchez de quoi les occuper avec Les Aventures du Chat Potté, Croods : Les Origines… Elle est également disponible sur Amazon Prime via l’agrégateur de services Amazon Channels.

L’offre est également disponible en option à 5.99€/mois sans engagement et les abonnés Bouygues peuvent y souscrire depuis leur Bbox ou l’espace client. De plus, les chaînes Universal+ et le replay sont intégrées dans les bouquets TV Bbox Famille, Divertissement, Ciné et Grand Ciné, “sans augmentation de prix” garantit l’opérateur. La chaîne Dreamworks a d’ailleurs été intégrée au bouquet TV box Jeunesse. La Bbox ultym est proposée à 30.99€/mois la première année puis 50.99€/mois avec un engagement d’un an et permet d’accéder à des débits allant jusqu’à 2Gbit/s en filaire et un WiFi 6E dernière génération.

Pour l’heure, seuls Bouygues Telecom et SFR ont proposé des offres intégrant Universal+, Orange et Free pour l’heure n’ont pas encore distribué les chaînes et replay de la plateforme sur leurs box, bien qu’elles restent accessibles depuis le service SVOD d’Amazon.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox