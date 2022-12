Après SFR et Prime Video, les 4 chaînes Universal+ débarquent sur les box de Bouygues Telecom, bientôt chez Free ?

Les chaînes SYFY, 13ème RUE, DreamWorks et E! sont désormais disponibles chez Bouygues Telecom dans deux bouquets à 14,99€/mois. C’est le fin de l’exclusivité chez SFR.

Après SFR en novembre et Prime Video cette semaine, Bouygues Telecom annonce ce 8 décembre l’arrivée sur ses Bb0x des chaines Universal+, via une distribution en direct, à savoir SYFY, 13ème RUE, DreamWorks et E!.

Pour bénéficier des 4 nouvelles chaines, il suffit d’être abonné au bouquet TV Bbox Famille (14,99€/mois sans engagement) comprenant plus de 40 chaines et

services multithématiques, ou le bouquet TV Bbox Ciné à 14,99€/mois pour les fans de cinéma. L’arrivée du replay est en revanche prévu au début du printemps 2023

“Ces nouvelles chaines de divertissement sont disponibles pour nos clients Bbox (hors Bbox fit et Bbox Smart TV). Elles seront également accessibles en multi-écrans sur smartphone et tablette via l’application B.tv”, précise l’opérateur.

Cette distribution par Bouygues Telecom marque la fin de l’accord d’exclusivité de SFR. Cela ouvre la porte à Orange et Free qui pourront également proposer les chaînes et replay d’Universal+, à condition de trouver un accord avec NBCUniversal International Networks. Pour le moment, les abonnés des deux opérateurs y ont accès via Prime Video.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox