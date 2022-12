4 nouvelles chaînes TV débarquent sur Universal+, accessibles aux abonnés Freebox

Les chaînes 13e Rue, SYFY, E! et DreamWorks débarquent sur Universal+.

Lancé pour la première fois en France par SFR en novembre, la plateforme Universal+ a fait son apparition cette semaine sur Prime Video, accessible sur les box des opérateurs dont les Freebox, à condition d’être abonné Prime.

La plateforme appartenant à NBCUniversal est ainsi disponible avec un essai gratuit de 7 jours et sera facturée 5.99€/mois ensuite. Si ce service permet d’accéder à un vaste choix de contenus à la demande, son offre devait comprendre initialement l’accès à 3 chaînes et pas des moindres puisqu’il s’agit de 13e Rue, SYFY, et d’une nouvelle chaîne DreamWorks. Si ces flux manquaient à l’appel selon nos constatations, ils ont été intégré à la plateforme ce 6 décembre en fin de journée. Une quatrième chaîne a même été ajoutée, E!, laquelle est dédiée à des programmes de l’univers du divertissement, aux émissions de télé-réalité et programmes courts sur les stars.

DreamWorks, la chainé dédiée aux enfants et à toute la famille, est ainsi disponible pour la première fois en France. Universal+ propose une vaste sélection de séries originales 13e Rue (Cuisine Interne, Marion), de saisons intégrales de shows à succès (L’incroyable Famille Kardashian), de séries jeunesse (Où Est Charlie? Les Aventures du Chat Potté) et de nouvelles saisons de séries exclusives (New York: Crime Organisé, Resident Alien). A noter que SFR est le seul opérateur à distribuer 13e Rue, SYFY, E! en direct sur ses box grâce à un contrat d’exclusivité avec NBCUniversal.

