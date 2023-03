Pass Warner : chaînes, contenus exclusifs, que regarder pendant le mois offert ?

Amazon a lancé il y a peu son Pass Warner ambitionnant de diffuser de nombreux contenus issus des différents studios regroupés au sein de l’ensemble Warner Discovery. Que vaut cette offre ?

Envie de découvrir de nouveaux contenus ? Si vous êtes abonné Prime, tant grâce à l’inclusion dans votre offre Freebox Delta, en bénéficiant des six mois offerts avec la Freebox Révolution ou Pop ou via d’autres moyens, vous pouvez découvrir le pass Warner gratuitement pendant un mois depuis la plateforme de SVOD d’Amazon.

Aucun engagement dans cette offre à 9.99€/mois, mais si vous êtes réticents, Univers Freebox vous propose un tour d’horizon de ce que propose ce pass lancé le 16 mars dernier.

Quelles chaînes sont disponibles ?

Le groupe Warner Bros Discovery comprend de nombreux contenus répartis en diverses sections. Si pour l’heure, toutes ne sont pas encore disponibles, la sélection est d’ores et déjà assez conséquente.

Vous pouvez ainsi retrouver des contenus originaux HBO, Warner TV mais aussi les programmes d’Adult Swim/Toonami, de Cartoon Network, Boomerang, Discovery Channel et Discovery Science… Les fans de crimes pourront également retrouver ID et ses nombreux documentaires.

D’autres genres vont arriver, les fans de films pourront compter sur TCM Cinéma, la chaîne d’information CNN doit également faire son arrivée. Eurosport et une toute nouvelle chaîne “Cartoonito” sont également prévues au programme.

Des fictions à n’en plus finir

Qui dit HBO et Warner dit forcément de nombreux programmes de fiction en tout genre, allant de la fantasy à l’horreur en passant par la comédie et les dessins animés.

Vous pourrez par exemple retrouver certains classiques comme Game of Thrones , Les Sopranos, The Wire ou Sex and the City qui ont fait le succès de la chaîne câblée américaine mais ce n’est pas tout.

Des programmes plus récents sont également à l’affiche comme Euphoria ou le remake de Gossip Girl.

Warner détenant les droits de l’univers DC Comics, les dessins animés liés aux super héros (et vilains) emblématiques de ces mondes peuvent également être retrouvés. Coup de coeur personnel sur la série Harley Quinn qui a su moderniser le personnage, les nostalgique pourront retrouver Batman The animated series qui a d’ailleurs créé la copine du Joker. Superman n’est pas en reste avec des séries dans lesquelles il apparaît, seul ou dans la Justice League.

Si Warner TV est actuellement offerte jusqu’en mai pour les abonnés Freebox, ses contenus sont également inclus dans le pass avec par exemple The Flight Attendant ou Miracle Workers.



Dans l’animation adulte, vous retrouverez également des programmes comme la série complètement délirante Rick And Morty, mais aussi de l’animation japonaise avec My Hero Academia ou Black Clover par exemple.

Du choix pour les plus jeunes

Les enfants ne seront pas délaissés, si Cartoonito n’est pas encore disponible ils pourront découvrir d’autres contenus dédiés à cette audience.

Via Cartoon Network par exemple, les plus petits pourront découvrir Gumball, mais aussi Ben Ten ou encore suivre les aventures de Steven Universe Future ou de Jake et Finn dans Adventure Time.

Des films sont également proposés, notamment dérivés des séries les plus connues comme Teen Titans Go! VS Teen Titans ou Lego Batman une histoire de famille.

Sans oublier tous les programmes inclus dans Boomerang qui présentent notamment les Looney Tunes , tant en film ou en série, ou encore Tom et Jerry ou Scooby Doo.

Des documentaires en tout genre

Si vous avez envie de vous évader sans pour autant quitter notre univers bien réel, vous allez pouvoir voyer à travers de nombreux documentaires. Avec deux chaînes Discovery, c’était plutôt attendu.

Les férus d’aventure pourront par exemple découvrir Toutânkhamon et la cité d’or perdue ou encore Péril en haute mer pour se mettre dans la peau d’aventuriers, mais aussi suivre des chercheurs d’or dans Alaska la ruée vers l’Or.



D’autres documentaires plus orientés automobile sont proposés comme Americars, Voitures de légende ou Diesel Brothers.

Discovery Science pour sa part propose une série d’émissions orientées sur le Paranormal pour l’heure, avec Ghost Adventures, Bigfoot : Terreur en Alaska ou La Menace Alien. Les amateurs du genre pourront également suivre de nombreux reportages sur des crimes et des sujets plus sombes grâce aux contenus ID comme Scream, L’exorcisme de Roland Doe mais aussi sur des sujets plus récents comme le scandale Johnny Depp VS Amber Heard ou Glee : gloire et malédiction.

Verdict : du choix très varié pour une offre encore incomplète

Sans trop de surprise, le contenu de l’offre est plus que correct au vu du prix. La majorité des contenus HBO qui étaient autrefois proposés sur OCS, pourtant plus cher, sont présents et bien d’autres s’ajoutent à cette sélection. En sachant que d’autres contenus sont encore en attente sur la plateforme, le tester pendant un mois ne se refuse pas. L’adopter pour le long terme, cependant, reste à considérer au vu du prix assez peu élevé et de l’offre proposée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox