Iliad donne naissance au plus grand réseau fibre en Pologne, ouvert à tous les opérateurs

Désormais finalisé, le nouvel accord entre Iliad et InfraVia permet l’émergence du plus grand réseau fibre en Pologne. Plus de 6 millions de foyers seront couverts à court terme pour des débits allant jusqu’à 5 Gbits/s.

Quand l’union fait la force. Pour la seconde fois, Iliad fait équipe avec InfraVia visant à accélérer le déploiement de la fibre via la création d’une co-entreprise. Après Free en 2020, c’est au tour de Play d’officialiser la finalisation et la mise en oeuvre d’un partenariat avec la société de capital-investissement européenne indépendante, spécialisée dans les investissements dans les infrastructures et la technologie.

Conformément à l’accord annoncé en juin 2022, InfraVia Capital Partners et Iliad annoncent ce 3 avril avoir finalisé la cession à InfraVia de 50% de la participation dans PSO , anciennement FiberForce, une entité dédiée du groupe de Xavier Niel détenant notamment les infrastructures réseau d’UPC en Pologne, pour un montant de 1 775 millions de zlotys, soit près de 380 millions d’euros.

Cette joint-venture sera ainsi co-contrôlée par InfraVia et l’opérateur Polonais d’Iliad, Play. “Le réseau HFC existant, permettant la fourniture de services jusqu’à 1 Gbit/s, sera transformé afin d’intégrer la technologie FTTH et le programme d’investissement de PŚO permettra de couvrir à terme plus de 6 millions de foyers, selon les plans prévus”, annonce Iliad.

Côté technologie, l’expansion du réseau de fibre optique et la mise à niveau des infrastructures actuelles seront mises en œuvre selon la norme XGS-PON, qui permettra aux opérateurs d’utiliser ce réseau afin de proposer des offres allant jusqu’à 5 Gbit/s.

Le réseau existant de PŚO couvre les foyers de 14 provinces et de près de 200 municipalités en Pologne. Sans surprise, les premiers opérateurs coopérant avec PŚO sont Play et sa filiale UPC Polska, lesquels fournissent leurs services 1,4 million d’abonnés sur ce réseau.

Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad a déclaré: « Cette transaction constitue un tournant dans le développement du Groupe iliad en Pologne. La mise en place de ce partenariat avec InfraVia va dynamiser le marché de l’internet fixe en Pologne en s’appuyant sur un modèle d’open access, offrant à tous les opérateurs un accès non discriminatoire au plus grand réseau Fibre de Pologne couvrant à terme la moitié des foyers polonais. L’enveloppe des investissements prévus contribuera de manière significative au développement des régions, des villes et de l’industrie polonaises. »

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox