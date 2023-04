Les internautes se lâchent sur les réseaux : une Freebox Pop plus savoureuse que les autres, un bug gênant sur les tests de débit Free Mobile

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Une Freebox Pop à déguster à la cuillère. Ces gâteaux réalisés en trompe-l’œil semblent plus vrais que nature. Les abonnés et prospects de nouveau Free Center de Lille ont pu y goûter lors de son inauguration le 29 mars.

Notre Freebox pop c’est un peu comme Lille, elle est à croquer !

📍Nouvelle boutique à Euralille, 100 Avenue Willy Brandt pic.twitter.com/y44bxBysrK — Free (@free) March 30, 2023

Déjà constaté à de nombreuses reprises, des tests de débit sur le réseau Free Mobile sont victimes d’une erreur. Au lieu d’être classés en 5G, ils le sont en 4G. Ce qui tend à sous-évaluer le nombre de tests 5G et à “minorer l’écart entre 4G et 5G” chez l’opérateur, qui n’a pas besoin de ça.

Cette erreur est vraiment trop fréquente. Un faux 4G sur mes 5 derniers tests (21/03). Elle conduit à la sous-évaluation du nombre de tests 5G. Elle conduit à minorer l'écart de performance entre 4G & 5G et concourt à entretenir la légende urbaine "5GLogo". cc @nPerf @rkeradec pic.twitter.com/BbKZcecZp2 — Fr33 (@fr33mobile@piaille.fr) (@fr33mobile) April 2, 2023

Pendant ce temps là, la 5G millimétrique ( bande 26 GHz) bat des records de vitesse en Thaïlande : 4,6 Gbits/s, rien que ça.

AIS 5G mmWave set Thailand 5G mmWave 26GHz downlink speed record !! pic.twitter.com/AQo5Lv4dEr — EM 📶5G (@unknowmaow) March 31, 2023

Un nouveau concept technologique chez Free, le WiFi 5G. Il s’agit bien évidemment d’un bug d’affichage.

Ce genre d’informations est à prévoir partout en France dans les prochaines années et ce jusqu’en 2030. Ce week-end, pas moins de 6 communes sélectionnées par Orange ont vu leur réseau cuivre s’éteindre à tout jamais :

Le saviez-vous : Free a lancé par la première fois en France en 2012, le jeu Angry Birds sur la télévision ! Ce nouveau jeu était offert à tous les abonnés équipés de la Freebox Révolution, indépendamment de leur éligibilité au service de télévision sur ADSL.

ça jouait à angry bird sur la freebox c’était incroyable, j’avais même twitter dessus https://t.co/ZyDOSkGm7x — Monkey D Thorfinn🏴‍☠️ (@Pistaacheee) April 2, 2023

