Free continue de développer son réseau de distribution avec l’ouverture d’une nouvelle boutique

L’opérateur a inauguré le 29 mars une seconde boutique à Lille.

Une troisième inauguration de Free Center en 2023. Après Neuilly-sur-Seine, puis Annemasse, Free a ouvert le 29 mars une 2e boutique à Lille au sein du centre commercial Westfield Euralille. De quoi renforcer un peu plus sa présence physique puisqu’il compte déjà une boutique dans le centre ville de la “Capitale des Flandres”, au 6 rue des Manneliers. Les abonnés et prospects peuvent aussi compter sur un espace de vente et conseil de Free au sein de centre commercial V2 de Villeneuve D’asq ou à Englos, tous deux situés à seulement quelques kilomètres.

Fort de ses 191 boutiques dans l’Hexagone, Free poursuit le déploiement de son réseau de distribution en France métropolitaine. Les annonces d’inaugurations prochaines se multiplient en 2023 ( Lille, Saint-Dizier, Toulouse, Claye-Souilly, Valenciennes, Lisieux). L’objectif est d’assurer quatre missions convergentes, à savoir “le recrutement de nouveaux abonnés ou la conversion d’abonnés fixes existants vers le mobile et réciproquement, communiquer sur la marque Free, la vente et location d’équipement et assurer une mission de Service Après-Vente auprès des abonnés existants”, indique l’opérateur.

