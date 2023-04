Le réseau Free Mobile a assuré 66 milliards de minutes d’appels en 2022

Le directeur général de la maison-mère de Free célèbre à sa manière les 50 ans du premier appel de téléphonie mobile dans le monde.

Il y a tout juste 50 ans, Martin Cooper passait le premier appel avec un téléphone cellulaire portable a New-York. A l’occasion de cet anniversaire, le directeur général d’Iliad, maison-mère de Free, se fend ce 3 avril d’un clin d’oeil sur Twitter : ” En 50 ans, tout changé, mais chez Free le prix de nos forfaits mobile ne changera pas sur les 4 prochaines années”. Une communication bien huilée depuis le début de l’année, puisque Free ne cesse de mettre en exergue son choix de bloquer ses prix, à contre-courant de ses rivaux lesquels augmentent leurs tarifs dans un contexte inflationniste qui les impacte.

Dans le même temps, Thomas Reynaud révèle de manière plus sérieuse que le réseau Free Mobile a assuré 66 milliards de minutes d’appels téléphoniques en 2022. S’agissant du SMS, l’opérateur a transporté l’année dernière pas moins de 45 milliards de messages sur son réseau mobile.

Si dès le début de la crise sanitaire en 2020, la consommation vocale depuis les réseaux fixes et mobiles a progressé à un rythme inédit en France (+ 19 % en moyenne en 2020 contre – 1 % en 2019), son effet ne cesse de s’estomper depuis le deuxième trimestre 2021. “Le trafic est en effet à nouveau en baisse (- 6 % en un an lors du 3e trimestre 2022), et n’est plus qu’à 3 % du trafic observé au troisième trimestre 2019. Il s’élève ainsi à 55 milliards de minutes (hors numéros spéciaux), dont près de neuf minutes sur dix sont émises depuis les terminaux mobiles”, explique l’Arcep.

Le trafic mensuel moyen des abonnés mobiles atteint 3h23 par abonné s’éloignant ainsi du niveau le plus haut jamais enregistré (4h27 au deuxième trimestre 2020). Sur 47,7 milliards de minutes émises depuis les terminaux mobiles, 4,5 % l’ont d’ailleurs été en wifi.

Le 13 avril 1973, un premier appel de téléphonie mobile a été émis à partir d’un Motorola

Produit par Motorola qui équipait déjà des véhicules de téléphone cellulaire, le DynaTac était le tout premier téléphone mobile portable au monde. Une petite révolution pour l’époque. La bête pesait tout de même près d’un kilogramme pour 25 cm de long, il s’agissait alors du plus petit modèle jamais produit. Il avait une autonomie d’un peu plus de 30 minutes moyennant une dizaine d’heures de charge.

Dans les rues de New York devant les journalistes, son prototype en mains, le 3 avril 1973, Martin Cooper a passé le premier coup de fil “sans fil” à son homologue et rival de Bell Labs, Joel Engel. Il faudra encore quelques années pour qu’il soit commercialisé sous le nom de DynaTac 8000X en 1984. Son prix était prohibitif 3 995 dollars à l’époque (ce qui correspond aujourd’hui à près de 9 322 dollars soit 7 976 euros) mais il était disponible en plusieurs coloris : gris sombre, gris et blanc, et blanc clair. A coté l’iPhone 14 Pro apparaît comme un smartphone low-cost.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox