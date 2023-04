Canal+ et Free offrent un nouveau cadeau découverte aux abonnés Freebox

Découvrez gratuitement le premier épisode de la nouvelle série “The English” diffusée sur Canal+, directement via l’Aktu Free.

“Grâce à Canal+, visionnez gratuitement le premier épisode de la série The English. Mini-série américaine de 6 épisodes créée, écrite et réalisée par Hugo Blick”, annonce Free ce 3 avril. Comme à l’accoutumée, ce contenu découverte est accessible sur l’Aktu Free pour tous les abonnés Freebox.

L’histoire se déroule en 1890 aux États-Unis dans le Far Ouest. En quête de retrouver l’homme qu’elle considère comme responsable de la mort de son fils, une aristocrate anglaise croise la route d’un Amérindien ancien éclaireur de cavalerie. Parcourant des territoires violents à cheval, le duo fera face à de nombreux obstacles, physiques et psychologiques. Sans le savoir, l’histoire de leur vie est intimement liée. Ils vont devoir faire face à leur destin et leur avenir.



Le reste de la série est à retrouver sur Canal+ ou sur Canal+ Séries offert pendant 12 mois aux abonnés Freebox Delta, Pop et révolution à condition d’avoir activé l’option sur son espace abonné. Pour l’heure deux épisodes sont disponibles. Les abonnés Freebox Pop peuvent retrouver L’Aktu Free sur la page d’accueil Android puis « Rubrique > Applications Free ». Sur les Freebox Révolution, direction le menu “Télévision”. Pour les abonnés Delta, One et mini 4k, cela se passe via l’icône “Aktu Free depuis le menu Home.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox