Univers Freebox lance sa chaîne Tik Tok : des infos Free, du fun et des avant-premières

Une nouvelle plateforme avec de nouveau contenus.

Nous vous l’avions annoncé, c’est désormais effectif, la chaîne Tik Tok d’Univers Freebox est lancée. Bien évidemment celle-ci vous propose de retrouver l’actualité de Free et des télécoms, mais les contenus iront bien au delà. En effet notre chaîne Tik Tok est complémentaire du site web et de notre chaîne YouTube, puisque qu’elle est axée sur l’info et le divertissement.

La chaîne TiK Tok d’Univers Freebox vous permet ainsi de découvrir les temps fort de l’actualité de la semaine, mais aussi de découvrir l’équipe au travers de trends et de format ludiques et de trands. C’est aussi sur Tik Tok que nous vous présenterons des avant-premières, comme “Geek et Noob”, la première série humoristique traitant des opérateurs télécoms, produite par Univers Freebox. Mais ce sera aussi sur Tik Tok que nous dévoilerons les coulisses de l’actualité et les bruits de couloir sur les nouveautés à venir chez Free.

Univers Freebox est donc disponible sur une nouvelle plateforme, avec des vidéos dédiées, mais est présent également sur tous les réseaux sociaux :

TikTo : @universfreebowoff

Twitter : @universfreebox

YouTube : https://www.youtube.com/@universfreebox

Facebook : https://www.facebook.com/UniversFreebox

Instagram : https://www.instagram.com/univers_freebox/

