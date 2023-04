Freebox TV : une chaîne française gratuite disparaît, sa remplaçante est dans starting-blocks

Museum TV Paris laisse place à Le Figaro TV IDF sur le canal 904 des Freebox. Pour l’heure, une bande-annonce tourne en boucle.

Fin de l’aventure Museum TV Paris, déjà remplacée. Lancée en 2021, cette déclinaison parisienne de la chaîne Museum présentait la capitale sous toutes les coutures avec des thématiques diverses et variées comme le musée, le cinéma, le spectacle, la photographie ou encore l’architecture, le sport et la gastronomie.

Depuis le 1er avril, la chaîne a cessé d’émettre sur le canal 34 de la TNT Francilienne, mais aussi sur le canal 904 des Freebox. A la place est diffusée une bande-annonce de sa remplaçante, Le Figaro TV Ile-de-France dont le lancement est imminent.

Selon l’AFP, le quotidien français prévoit d’investir 30 millions d’euros cette année, notamment dans l’audiovisuel non seulement dans cette nouvelle chaîne de télévision hertzienne mais aussi dans le développement d’une radio, “Le Figaro radio”.

De son côté, l’Arcom (ex-CSA), a annoncé avoir sélectionné les dossiers des nouvelles chaînes de la TNT francilienne le mois dernier. Parmi elles, figure donc l’arrivée de Le Figaro TV IDF à la place de Museum TV Paris.

Dans sa vidéo de présentation, Le Figaro TV Ile-de-France prône “la culture de la liberté”. Au programme, des reportages et documentaires placés sous le signe du patrimoine, de l’histoire, de la culture de l’art et des spectacles dans la région. Mais aussi des émissions de politique, d’idées, de débats et de culture dans « Le Club Figaro ». D’autres programmes composent également la grille comme « Points de vue », « Buzz TV », « Le Talk Décideurs », ou encore « Figaro La Nuit » et « Paris d’école ».

