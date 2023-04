Abonnés Amazon Prime : le nouveau Pass Warner s’enrichit de nouvelles chaînes en direct dont les flux Discovery

Le Pass Warner s’enrichit de nombreuses chaînes comme Eurosport, Cartoon Network, TCM Cinema ou encore le trio Discovery Channel, Investigation, et Science.

Le Pass Warner est désormais quasiment au complet. Lancé le 16 mars sur Prime Video, cette nouvelle offre à 9,99€/mois du groupe Warner Bros. Discovery vient de s’enrichir comme prévu de manière significative avec l’arrivée des chaînes Eurosport 1 et 2, TCM Cinéma, CNN, Toonami, Cartoon Network, Boomerang mais aussi Discovery Channel, Discovery Investigation, et Discovery Science.

De quoi métamorphoser l’offre, laquelle intégrait à ses débuts les contenus de HBO, Warner TV ainsi que la combinaison Adult Swim et Toonami. Ne manque plus que le lancement de Cartoonito, dont le lancement était prévu ce 3 avril dans le Passs Warner mais aussi en parallèle sur les box d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom. Depuis aujourd’hui, le premier mois offert n’est plus proposé aux nouveaux abonnés.

La souscription au Pass Warner nécessite d’être membre Amazon Prime. Cet abonnement est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Révolution et Pop. Il permet, en plus d’accéder au service de SVOD du géant américain, de bénéficier de nombreux avantages comme la livraison ultra-rapide gratuite, un service de streaming musical ou encore des jeux gratuits…

