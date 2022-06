Iliad signe un partenariat pour proposer la fibre optique à 6 millions de Polonais

Avec InfraVia Capital Partners, Play veut étendre sa couverture en fibre optique sur le territoire Polonais.

L’union fait la force. Après avoir racheté le cablo-opérateur UPC, Play fait équipe avec une société de capital-investissement spécialisée dans les infrastructures et la technologie, InfraVia Capital Partners. Cet accord ouvre la voie à l’accès à Internet pour 6 millions de Polonais.

Si ce partenariat est validé par le régulateur, InfraVia Capital Partners obtiendra ainsi une participation de 50% dans une nouvelle filiale de Play, nommée FibreForce. De son côté, Iliad y transfèrera avant la fin de l’année l’infrastructure d’UPC, qui couvre déjà plus de 3.7 millions de foyers. Cette nouvelle société ambitionne de construire plus de 2 millions de connexions supplémentaires. Ce nouveau membre du groupe Play mettra son infrastructure à la disposition d’autres opérateurs, dans un modèle d’accès ouvert et non discriminatoire pour “maximiser l’utilisation de l’infrastructure construite par les consommateurs“.

Jean Marc Harion, président de Play et d’UPC explique que “ce partenariat est une nouvelle étape dans le renforcement de notre position de leader national des infrastructures, permettant à des millions de nouveaux clients en Pologne d’utiliser l’internet ultra-rapide. Grâce au modèle d’accès ouvert en gros, nous voulons établir de nouvelles normes pour l’accès au haut débit et garantir la liberté de choix pour tous.»

Il ne s’agit pas de la première fois qu’Iliad fait équipe avec InfraVia : en 2020, Free avait en effet signé un partenariat similaire pour la création d’une co-entreprise Fibre des Territoires, visant au déploiement de la fibre optique dans les zones moins denses en France.