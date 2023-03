Free Mobile : Xavier Niel propose d’anticiper et de réfléchir à un New Deal 2

Anticiper pour mieux éradiquer les zones blanches et grises récalcitrantes à partir de 2027, Free propose à l’Etat de songer à un New Deal 2.

Anticiper afin d’éradiquer les futures zones blanches grises identifiées à partir de 2027 lors que le dispositif de couverture ciblée du New Deal prendra fin. En janvier 2018, les opérateurs ont signé un accord dit historique avec l’Etat et l’Arcep afin de généraliser la 4G sur tout le territoire via des engagements de déploiement en l’échange du gel de la redevance associées aux fréquences, lesquelles ont été reconduites sans enchères.

Auditionné le 22 mars devant la Commission des affaires économiques du Sénat, le fondateur de Free, Xavier Niel, a appelé les pouvoirs publics à aller plus loin en lui proposant de réfléchir à un New Deal 2 dont la mise en oeuvre pourrait intervenir idéalement dans 4 ans.

« On s’était engagés, nous opérateurs, à déployer 5000 sites dans le cadre du New Deal, aujourd’hui 2300 sont en service. On pense qu’il serait intelligent d’éviter un point de coupure quand la totalité des sites seront allumés et de penser à mettre en oeuvre un New Deal 2 », a-t-il fait savoir.

L’opérateur estime très probable qu’en 2027 année durant laquelle les opérateurs auront répondu à leurs engagements en matière de déploiement de sites identifiés, « des demandes supplémentaires de couverture soient effectuées ».

Penser à un New deal 2, « c’est de la prévisibilité, c’est une vision sur le long terme et cela évitera en 2030 d’avoir des discussions longues sur le renouvellement des fréquences, on pense que les pouvoirs publics devraient profiter de cette opportunité pour regarder dès maintenant comment on est capable d’avancer et de définir un volume de sites à déployer en zones blanches et grises ». Le message est passé.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox