Molotov fait les yeux doux aux clients de Salto en leur offrant exclusivement 12 mois d’abonnement

Salto s’arrête ce 27 mars, Molotov profite de l’occasion pour tenter de recruter les abonnés de la plateforme.

Molotov la joue fine en profitant de l’arrêt définitif ce lundi 27 mars de Salto pour attirer les nouveaux ex-abonnés de la plateforme de France Télévisions, TF1 et M6. Pour toute souscription jusqu’au 2 avril à l’offre exclusive “Molotov Welcome”, ces derniers auront accès gratuitement pendant 1 an à plus de 80 chaînes dont celles de la TNT et du groupe TF1 ainsi qu’aux replays sur 2 écrans en Full HD. Bémol, les chaînes de M6 sont seulement accessibles pendant 2 mois. L’enregistrement et le contrôle du direct ne sont pas inclus. Une fois les 12 mois écoulés, les utilisateurs basculeront vers l’offre Molotov Extra à 5,99€/mois, laquelle gomme les défauts précédemment évoqués.

Pour en profiter ces 12 mois gratuits, il sera nécessaire de fourni un justificatif d’abonnement à Salto et avoir été actif ces deux derniers mois sur la plateforme sans avoir été abonné à Molotov depuis 1 an.

Salto, Netflix à la française ((offre mensuelle à 7,99€), n’aura pas fait long feu. Plus de 2 ans après son lancement, le service de SVOD disparaît donc aujourd’hui. Ses actionnaires revendiquaient près d’1 million d’abonnés. Sa non distribution sur les box des opérateurs et des divergences de stratégie lui auront été fatal.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox