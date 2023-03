9 ans après ses rivaux, Free Mobile commence à proposer la carte SIM triple découpe

Les nouvelles bornes interactives de Free délivrent des cartes SIM triple découpe. Une première chez l’opérateur.

Environ 6 ans après Free Réunion, et 48 mois après Free Pro, les nouveaux abonnés Free Mobile commencent enfin à profiter de la carte SIM triple découpe (mini, micro et nano-SIM). Pour le moment, le seul moyen d’en bénéficier, est de souscrire un forfait sur l’une des 500 nouvelles bornes automatiques de l’opérateur déployée au cours du second semestre 2022 dans les Free Centers. Cette disponibilité apparaît toutefois aujourd’hui quelque peu tardive puisque les smartphones actuels fonctionnent avec une nano-SIM, son utilité devient dès lors de plus en plus relative.

En 2017, le fondateur de Free, Xavier Niel l’avait pourtant assuré : « On viendra à des cartes sims à triple découpe, quand on aura réglé la question de nivelage des stocks. C’est juste une question de gestion de stock ». Il aura donc fallu attendre près de 6 ans, et même l’eSIM. Orange, SFR et Bouygues Telecom livrent la carte SIM triple découpe depuis 2014 à la suite de la commercialisation de l’iPhone 5 et de la naissance de la nano-SIM deux ans plus tôt.

La carte SIM triple découpe débarque chez Free Mobile ! Merci @citron2023 de l’info et la photo ! pic.twitter.com/rUunFaWBm2 — Tiino-X83 (@TiinoX83) March 25, 2023

