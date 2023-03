Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : des mises à jour et des évolutions pour les abonnés Freebox

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free lance une nouvelle version de Freebox Files en bêta sur iOS et Android avec la possibilité de connecter votre VPN au gestionnaire de téléchargements. Plus d’infos…

Free Pro va lancer une offre de cybersécurité pour les petites et moyennes entreprises. Plus d’infos…

Déploiement d’une nouvelle mise à jour sur le Player Devialet 1.3.1. Plus d’infos…

Oqee : lancement d’une nouveauté sur Apple TV et Player Pop, la rubrique « Ma liste », de quoi retrouver vos enregistrements, VOD louées ou achetées. Un bug empêchant le lancement de l’application sur l’Apple TV et les iPhone a également été résolu.

Fibre : Free annonce un accord trouvé avec tous les réseaux d’initiative publique hormis dans les départements du Tarn et de l’Ariège. Plus d’infos…

Free procède à une petite mise à jour de son application “Freebox-Espace abonné” sur iOS et Android avec une correction du bug dans le tunnel d’achat Smart TV Samsung et une amélioration de la stabilité de l’application. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free compte désormais 2000 bornes interactives dont 500 de nouvelle génération. Plus d’infos…

Free Mobile : le nouveau et pétillant Samsung Galaxy A34 5G débarque avec des écouteurs sans fil offerts. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Oqee: l’application TV de Free monte en puissance, avec aujourd’hui 2 millions d’utilisateurs actifs. Plus d’infos…

En 2022, Free Ligue 1 a attiré 400 000 utilisateurs uniques lors de chaque journée de championnat. Plus d’infos…

Free veut une réforme de l’Ifer mobile avec un plafonnement et une taxe sur le chiffre d’affaires. Plus d’infos…

Xavier Niel attaque le plan d’arrêt du réseau cuivre d’Orange et la hausse du prix du dégroupage. Free veut un extinction plus rapide de l’ADSL. Plus d’infos…

Polémique sur le blocage des prix chez Free Mobile : Xavier Niel défend sa stratégie face aux sénateurs. Plus d’infos…

Free Flex : “l’autre manière d’acquérir son smartphone” cartonne, avec l’augmentation de 46% de ses ventes en volume en 2022. Plus d’infos…

Les abonnés Free Mobile profitant encore de l’application Free Mobile – Mon Compte malgré sa disparition des stores l’été dernier, ne peuvent plus accéder au suivi de leur consommation et à leurs factures. Une app officielle de l’opérateur est attendue de pied ferme. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox