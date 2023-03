Free Ligue 1 continue de marquer des points dans le paysage audiovisuel français

En 2022, l’application 100% Ligue 1 de Free a attiré 400 000 utilisateurs uniques lors de chaque journée de championnat.

Lancée en août 2020, Free Ligue 1 continue de séduire et de fidéliser, cette “nouvelle façon de regarder le foot” fait ses preuves. Aujourd’hui, l’application représente plus de 20% de l’audience du foot en France, a fait savoir l’opérateur lors d’une conférence de presse en marge de la présentation de ses résultats annuels le 16 mars dernier. Cela représente 400 000 utilisateurs uniques sur chaque journée de

championnat. “C’est énorme pour du digital, un match de foot en moyenne sur Canal ou sur Amazon, c’est entre 400 000 et 450 000 téléspectateur”, avait souligné mi-octobre Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad, la maison-mère de Free. Sur les réseaux sociaux, Free Ligue 1 a également trouvé son public en 2022 avec plus de 500 000 abonnés. Prochaine étape, atteindre les 30% de parts d’audience.

Détenteur du lot numérique de la Ligue 1 depuis 3 saisons et ce jusqu’en 2024, Free propose la seule offre qui permet à tous les fans de football de visionner 100% des matchs du championnat de France sous forme d’extraits vidéo en quasi-direct. L’application est téléchargeable gratuitement sur iOS et Google Play tout en étant accessible sur la chaîne 63 pour les abonnés Freebox. L’ensemble de son offre gratuite est aussi disponible sur le site internet : www.free-Ligue1.fr. Pour les abonnés Free (Freebox et forfaits mobiles Free et Série Free), le flux vidéo en quasi-direct est déjà inclus. Les abonnés aux autres opérateurs mobiles peuvent accéder aux extraits en quasi-direct des matchs pour 3,99€ par mois, sans engagement. Les buts et les résumés restent accessibles pour tous gratuitement.

